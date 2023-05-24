МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Расписки российского маркетплейса Ozon более чем вдвое увеличили темпы роста и прибавляют 4% после выхода отчетности компании за первый квартал, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже торгуются без явно выраженной динамики

К 15.40 мск бумаги Ozon росли в цене на 2,8% до 1791 рубля, минутами ранее подскакивали на 4,1% до 1813 рубля (максимум с 6 апреля). До выхода отчетности они прибавляли около 1,5%.

Ozon в первом квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 71% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года — до 303 миллиардов рублей. Выручка компании выросла на 47% год к году, до 93,25 миллиарда рублей.

Скорректированная EBITDA Ozon в первом квартале составила 8 миллиардов рублей против отрицательного показателя в 8,9 миллиарда рублей годом ранее, оставаясь положительной четвертый квартал подряд.