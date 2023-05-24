МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В среду цены на пшеницу в Чикаго снижаются, консолидируясь после роста во вторник, вызванного опасениями по поводу зерновой сделки. Кукуруза и соя также торгуются с понижением на фоне метеопрогнозов, сообщает Reuters.

В 12.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,3%, до 6,14 доллара за бушель.

Во вторник котировки прибавили 2,6%, восстановившись с 2-летнего минимума.

Украина заявила о перебоях с экспортом зерна из крупного порта, что подстегнуло опасения по поводу перспектив зерновой сделки, которая была продлена 17 мая еще на два месяца.

Тем не менее обильное предложение из России продолжает оказывать давление на котировки пшеницы, отметили трейдеры.

Метеорологи прогнозируют дожди в центральном районе США и в Канаде, тогда как восточная часть Среднего Запада будет оставаться во власти засухи до начала июня.

Нехватка влаги усилила опасения по поводу возможной засухи в летний период, однако в настоящее время она, напротив, содействует проведению весенней посевной кампании.

Рынки кукурузы и сои также испытывают давление на фоне крупного урожая в Бразилии и слабого импортного спроса в КНР.

По словам аналитиков, избыток дешевой пшеницы ограничивает потребление кукурузы и соевого шрота в Китае.

Соя на CBOT снизилась в цене на 0,3%, до 13,19 доллара за бушель, а кукуруза подешевела на 0,2%, до 5,76 1/2 доллара.