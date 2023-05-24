МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены на золото снизились в среду, тогда как доллар США укрепился, сообщает Reuters. Инвесторы предпочитали американскую валюту как актив-убежище на фоне сохраняющегося риска дефолта в США. Переговоры по вопросу увеличения лимита госдолга вошли в финальную стадию. Участники рынка также ожидают публикации протоколов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 14.22 по Гринвичу золото на рынке спот подешевело на 0,4%, до 1966,99 доллара за унцию. Ранее контракты выросли на 0,5%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 1969 долларов.

Индекс доллара достиг нового 2-месячного максимума, что негативно отразилось на привлекательности золота для держателей иных валют.

Представители президента США Джо Байдена и Республиканской партии в конгрессе в среду должны провести очередной раунд переговоров о повышении потолка госдолга, которое позволит избежать дефолта.

"Преимущественно влияние на котировки оказывают заголовки, связанные с госдолгом… но все же за информационным шумом можно увидеть определенный сигнал", — полагает Даниэль Гхали из TD Securities.

Котировки золота выросли на предыдущей сессии, "несмотря на давление со стороны широкомасштабного укрепления доллара, что свидетельствует о сильном скрытом спросе", отметил он.

Американские фондовые индексы открыли торги снижением, так как нерешенная проблема госдолга США продолжает нервировать инвесторов.

Серебро на рынке спот упало на 1,1%, до 23,16 доллара за унцию, тогда как платина подешевела на 1,8%, до 1029,47 доллара. Палладий опустился на 3,3%, до почти 2-месячного минимума 1398,15 доллара.