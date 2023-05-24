МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Золото перешло к снижению в среду вечером после роста в течение дня, влияние на драгоценный металл оказывает укрепляющийся доллар, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Цены на золото колеблются у флэтовой линии

По состоянию на 20.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,95 доллара, или на 0,45%, до 1 965,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,6% — до 23,242 доллара за унцию.

Ранее в течение дня стоимость золота росла, достигая отметки в 1985 долларов за тройскую унцию. На цену оказывает влияние укрепляющийся доллар, индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) которого растет на 0,36%, до 103,86 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

"Если мы увидим продолжение укрепления доллара и ставки возобновят свое движение вверх, трудно представить, что золото удержится на уровне, близком к восходящему тренду", — цитирует портал MarketWatch аналитиков Sevens Report Research.