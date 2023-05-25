МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Закупки золота физическими лицами в России в этом году могут вырасти на 20-33%, до рекордных 90-100 тонн из-за ограничений на продажу валюты и опасений по поводу дефолта в США и последующего ослабления доллара, таким прогнозом поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

"В 2023 году закупки золота физическими лицами в России могут выйти на уровень 90-100 тонн, поставив тем самым новый рекорд. В прошлом году они, по данным Министерства финансов России, составили 75 тонн, хотя в 2020-2021 годах равнялись всего 5 тоннам", — считает Хазанов.

По его словам, предпосылок к росту интереса россиян к приобретению золота несколько. "Во-первых, в настоящее время действует ряд ограничений на продажу банками валюты россиянам. Во-вторых, возможности отечественного фондового рынка заметно ниже, нежели в 2022 году. В-третьих, существует опасения по поводу дефолта США из-за достижения потолка государственного долга, что может привести к ослаблению курса доллара и потери его привлекательности", — полагает эксперт.

Кроме того, по мнению Хазанова, в мировой экономике сейчас "имеются предпосылки к новому глобальному экономическому кризису, который может вызвать какая угодно причина". "В подобных условиях золото традиционно выступает защитным активом для сбережения денег", — уверен эксперт.

Он добавил, что прогноз по ожидаемому рекорду закупок золота косвенно подтверждают данные ВТБ и "Гознака". Так, банк заявил о росте продаж этого металла россиянам: если в первом квартале 2023 года среднемесячная реализация им золотых слитков составляла 2,5 тонны, то в апреле – уже 4,8 тонны. "Гознак" же объявил о старте продаж слитков россиянам с возможностью их обратного выкупа.

"Поскольку в минувшем месяце вступили в силу поправки в законодательство, разрешающие населению покупать слитки без НДС напрямую у аффинажных заводов, то можно ожидать выхода последних на рынок с предложениями о их реализации всем желающим, тем самым подстегивая спрос на золото со стороны физических лиц", — полагает Хазанов.