МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рубль в четверг преодолел отметку 80 рублей за доллар США, получив поддержку со стороны относительно высоких цен на нефть и предстоящих налоговых платежей, сообщает Reuters.

По состоянию на 08.27 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 79,95. Пара евро/рубль снизилась до 85,87, а пара китайский юань/рубль опустилась до 11,28.

Осуществляемые в конце месяца налоговые платежи, для которых экспортеры обычно конвертируют часть своей валютной выручки в рубли, вероятно, окажут российской валюте некоторую поддержку.

"Текущий налоговый период достигнет своего пика в понедельник, и продажа иностранной валюты должна активизироваться в краткосрочной перспективе, что может обеспечить поддержку продвижению пары доллар/рубль ниже отметки 80", — говорится в записке аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Планирующееся с июня ограничение в 1 млрд долларов в месяц для покупки валюты резидентами на внутреннем рынке с целью осуществления расчетов с уходящими иностранными компаниями, вероятно, окажет поддержку рублю, говорят аналитики "Росбанка". Они ожидают, что в предстоящие месяцы пара доллар США/российский рубль опустится в район 73-75.

Нефть Brent подешевела на 0,7%, до 77,83 доллара за баррель, но остается вблизи самой высокой цены с начала мая.

Российские фондовые индексы торговались разнонаправленно.

Долларовый индекс РТС остался на отметке 1044,0, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 2649,0.