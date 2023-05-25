МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В четверг цены на сою и кукурузу в Чикаго колеблются у флэтовой линии на фоне противоречивых метеопрогнозов и слабого экспортного спроса, сообщает Reuters.

Котировки пшеницы снижаются, консолидируясь после резкого падения в среду, когда прогнозы дождей в сельскохозяйственных поясах США ослабили опасения по поводу предложения.

Позднее в четверг выйдут еженедельные данные Минсельхоза США по экспортным продажам. Кроме того, участники рынка корректируют позиции в преддверии праздничных выходных в стране.

Избыток предложения дешевой пшеницы в Китае приводит к сокращению использования кормовой кукурузы, а также может снизить импорт кукурузы и сои, сообщают производители кормов и аналитики.

"Спрос в КНР остается слабым, ограничивая потенциал роста цен на кукурузу и сою в условиях рекордного урожая в Бразилии", — отметили в Agritel.

Кукуруза и соя получают некоторую поддержку на фоне прогнозов засушливой погоды на Среднем Западе. Впрочем, обновленные прогнозы указывают на вероятность дождей в начале июня.

В 12.01 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою подешевели на 0,1%, до 13,23 3/4 доллара за бушель, кукуруза подорожала на 0,1%, до 5,88 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу подешевели на 0,2%, до 6,05 1/4 доллара за бушель, в среду утратив 2,6%.

Ранее цены на пшеницу росли на фоне опасений относительно судьбы зерновой сделки. Однако позднее рынок оказался под давлением на фоне дождей в Северной Америке и крупных запасов зерна в России.