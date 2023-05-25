МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В четверг цены на золото упали до 2-месячного минимума на фоне оптимизма в отношении перспектив потолка госдолга США. Кроме того, сильные экономические данные укрепили ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Золото перешло к снижению после роста в течение дня

Около 14.10 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 1949,69 доллара за унцию, ранее упав до минимума с 22 марта. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,7%, по 1950,20 доллара за унцию.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о некотором прогрессе в переговорах по вопросу повышения потолка госдолга.

"Рынок золота испытывает давление со всех сторон… если на выходных (стороны договорятся) о повышении лимита госдолга, это устранит наибольший риск", — считает Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Цены на золото ускорили снижение после выхода данных по ВВП США. Согласно пересмотренной оценке, ВВП в 1-м квартале вырос на 1,3% годовых. Ранее сообщалось о росте на 1,1%.

"Сильные экономические данные указывают на то, что экономика сохраняет устойчивость… ожидания дальнейшего повышения процентных ставок повышаются", — добавляет Мойя.

В пятницу выйдет апрельский индекс расходов на личное потребление (PCE) Министерства торговли, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС.

Спот-цены на серебро снизились на 0,3%, до 23,02 доллара за унцию. Палладий подешевел на 0,8%, до 1404,45 доллара за унцию. Оба металла торгуются вблизи 2-месячных минимумов.

Платина подешевела на 0,1%, до 1022,51 доллара за унцию.