МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Золото в четверг вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото упали до двухмесячного минимума

По состоянию на 20.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 20,5 доллара, или на 1,06%, до 1 943,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,43%, до 22,907 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,38%, до 104,29 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,797% с уровня прошлого закрытия в 3,717%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных инвестиций", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Растущий индекс доллара США и растущая доходность казначейских облигаций США — это медвежьи элементы внешнего рынка, которые работают против драгоценных металлов", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).