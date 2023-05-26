МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В пятницу нефтяные фьючерсы торгуются с незначительным повышением, в то время как рынки оценивают противоречивые сообщения о предложении из России и Саудовской Аравии в преддверии очередного заседании ОПЕК+. Кроме того, укрепление доллара и опасения по поводу более слабого, чем ожидалось, увеличения спроса также ограничивают потенциал роста цен, передает Reuters.

В 06.27 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 6 центов, до 76,32 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 18 центов, до 72,01 доллара за баррель.

В четверг цены на нефть потеряли более 2 долларов после того, как российский вице-премьер Александр Новак понизил вероятность дополнительного сокращения добычи на заседании ОПЕК+ в Вене 4 июня.

Однако оба контракта все еще нацелены завершить ростом вторую неделю подряд, котировки могут прибавить чуть менее 1%.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители приближаются к "экономически обоснованным" уровням, намекнув также на то, что изменений в нефтяной политике ОПЕК+ в ближайшее время, вероятно, не будет.

Данные ремарки идут вразрез с озвученными на этой неделе комментариями министра нефти Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана. Он призвал трейдеров, ставящих на снижение нефтяных цен, к осторожности.

Некоторые инвесторы расценили это как сигнал к тому, что ОПЕК+ может рассмотреть вариант дополнительного сокращения добычи.

Укрепление доллара и данные США, указавшие на устойчивость экономики даже после значительного повышения процентной ставки ФРС, ограничивают потенциал роста котировок. Индекс доллара США вырос против корзины других основных валют пятую сессию подряд.

Рост доллара делает деноминированные в американской валюте сырьевые товары более дорогими для держателей других валют.

Опасения, что мировой спрос будет более низким, чем ожидалось, способствуют ухудшению настроений инвесторов.

"Существует множество признаков того, что повышение мирового спроса, вероятно, будет значительно отставать от прогнозов, сделанных в начале года. Все менее вероятно, что потребление нефти в Китае, на который, как ожидалось, должна была прийтись половина повышения мирового спроса, будет соответствовать прогнозам на 2023 год", — отметили в Citigroup.

"Скорее всего, в ближайшем будущем прогнозы спроса будут понижены, и это будет способствовать ухудшению настроений в краткосрочной перспективе", — отметил Сувро Сакар из DBS Bank.

Между тем предложение нефти ОПЕК+ в мае сократилось в соответствии с соглашением.

По состоянию на прошлую неделю страны ОПЕК+ сократили экспорт нефти на 1,5 млн баррелей в день, а поставки из России снизились на 400 000 баррелей в день с максимумов, достигнутых 25 апреля. Совокупный экспорт ОПЕК+ по состоянию на 23 мая снизился на 1,4 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в JP Morgan.