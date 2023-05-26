МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Агрегированный объем биржевых товарных торгов в России за прошлый год повысился на 4%, до 1,5 триллионов рублей, при ощутимом росте числа активных участников торгов, следует из сообщения ЦБ РФ. Группа "Мать и дитя" прекратит листинг ГДР на Лондонской бирже

"Объем биржевых торгов товарами по итогам 2022 года увеличился на 4% и достиг 1,5 триллиона рублей. При этом общее количество активных участников торгов и их клиентов выросло на 46%", — сообщает регулятор.

"Структура организованного товарного рынка претерпела незначительные изменения. По-прежнему львиную долю занимает сегмент нефтепродуктов — 92%, его объем превысил 1,4 триллиона рублей. На втором месте — рынок сельхозпродукции: только за прошлый год объем биржевых сделок увеличился в пять раз и достиг 71,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ЦБ.

"Существенный рост продемонстрировал рынок леса и стройматериалов: на бирже продано свыше 4 миллионов кубометров древесины на сумму более 5,9 миллиарда рублей. При этом сделки с природным газом сократились на 15% и составили 21,9 миллиарда рублей", — оценил регулятор.

Также со стороны участников рынка сохраняется запрос на сервисы электронных торговых площадок (ЭТП), позволяющие не только искать новых контрагентов, но и совершать сделки купли-продажи сырья и готовой продукции. И Банк России оценил также емкость рынка внебиржевой электронной торговли в таком сегменте — "B2B": общий объем коммерческих тендеров составил за год 9,8 триллиона рублей, а также выяснил, что данные коммерческих сделкам на ЭТП могут служить источником информации для расчета товарных индикаторов.

"Поэтому Банк России создает условия для их добровольного вхождения в систему организованных торгов. Банк России подготовил и направил на межведомственное обсуждение заключения по оценке методик расчета биржевых и внебиржевых индексов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, авиакеросин), внебиржевых индексов сахара и подсолнечного масла, а также биржевого индекса аффинированного золота", — заключил Центробанк.