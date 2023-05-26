МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британский фунт вырос в пятницу после выхода данных, показавших, что объемы розничных продаж в Великобритании в апреле росли самыми высокими темпами почти за два года, так как восстановление доверия потребителей помогло нивелировать высокую инфляцию и процентные ставки, сообщает Reuters.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Национальным бюро статистики, за три месяца с февраля по апрель розничные продажи выросли на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый сильный рост по сравнению с трехмесячным периодом с июня по август 2021 года.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2355.

С начала мая фунт упал на 1,9%, нацелившись на первое месячное падение с февраля, что в целом связано с недавним повышением спроса инвесторов на доллар как актив-убежище. Пара евро/фунт выросла до 0,8695.

Данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что годовая инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до 8,4%, слабее прогнозов. В то же время базовая инфляция достигла самого высокого уровня за 31 год. Это не оставляет руководителям Банка Англии пространства для маневра.

На этой неделе заимствования правительства Великобритании достигли самого высокого уровня со времен крушения рынка облигаций в сентябре прошлого года, когда правительство премьер-министра Лиз Трасс представило свой "мини-бюджет".

Ключевая процентная ставка в Великобритании уже достигла самого высокого уровня за 16 лет 4,50%. Ожидается, что к концу года она будет составлять 5,50. Это сильно отличается от ситуации всего неделю назад, когда на рынке полагали, что пик ставки будет достигнут в ноябре на уровне 4,80%.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании составляет около 4,378%, С начала мая она повысилась почти на 70 базисных пунктов.

Гособлигации Великобритании торгуются с самой большой премией более чем за 14 лет по отношению к аналогичным казначейским бумагам США. Это отражает степень риска, которая в настоящее время связывается с правительственным долгом Великобритании, даже учитывая проблемы с потолком долга в США.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил на этой неделе, что обеспокоен риском высокой и устойчивой инфляции в летний период. Вышедшие ранее данные показали резкий рост цен на продукты питания, несмотря на снижение общей инфляции до однозначных уровней в апреле.

"Хотя потребители в Великобритании и страдают от более высоких цен, чем в США, стоит напомнить, что в США инфляция достигла пика намного раньше, еще летом, а это означает, что может потребоваться еще пять месяцев, прежде чем британские цены снизятся до уровня США, и даже тогда базовые цены, возможно, не будут быстро снижаться", — считает Майкл Хьюсон, старший аналитик CMC Markets.