МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет во второй половине пятницы за счёт позитивной конъюнктуры на рынке нефти и зарубежных фондовых площадках, следует из данных торгов и комментария аналитика. ЦБ отметил рост доли сбережений россиян в иностранных инструментах

К 15.10 мск индекс Мосбиржи растет на 0,66%, 2667,55 до пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1051,03 пункта.

"Российский рынок с открытия устремился вверх, обновляя годовые вершины на фоне умеренного восстановления нефти и попыток восходящего движения на мировых фондовых площадках. Не мешает росту у нас фактор пятницы, который обычно приводит к фиксации прибыли, особенно на многомесячных вершинах", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,58%, до 76,7 доллара за баррель. При этом на торгах четверга стоимость фьючерса снизилась примерно на 3%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

Сильнее всего дорожают акции "Совкомфлота" (+6,68%). Ранее в пятницу компания опубликовала квартальный отчет по МСФО, согласно которому ее чистая прибыль составила 285,9 миллиона долларов. Годов ранее в первом квартале был убыток. При этом EBITDA компании выросла на 136,8% и составила 452,5 миллиона долларов.

Также заметно дорожают акции НМТП (+3,43%), расписки VK (+2,81%), акции ЛСР (+2,69%) расписки Qiwi (+2,61%) и акции "Магнита" (+2,09%).

"Акции ЛСР, очевидно, поддерживали дивидендные ожидания после рекомендации выплат в размере 78 рублей на бумагу ранее в мае", — считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global полагает, что котировки "Магнита" перешли к росту после трехдневного снижения за счёт фиксации прибыли трейдерами, закрывающими свои короткие позиции.

Сильнее всего дешевеют акции "Мосэнерго" (-3,72%) после рекомендации совета директоров компании о дивидендах за прошлый год в размере 0,19 рубля на акцию.

Кроме этого, заметно дешевеют акции "Газпром нефти" (-1,07%), "Яндекса" (-0,95%), "Фосагро" (-0,78%), МКБ (-0,77%) и расписки Ozon (-0,61%).

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что индекс Мосбиржи может преодолеть отметку в 2697 пунктов уже в начале следующей недели, если на выходных не поступит каких-либо значительно негативных новостей, а новостной фон понедельника будет хотя бы нейтральным.

Аналитик "Финама" Зарина Саидова полагает, что вероятность закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 2660 пунктов невелика вследствие перекупленности российского рынка акций.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 26 мая: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1070 пунктов", — заключает Чернов.