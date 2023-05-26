МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу подскочили с 2-месячных минимумов на фоне снижения доллара США, сообщило агентство Reuters. Трейдеры оценивают прогресс в переговорах по вопросу повышения потолка госдолга в США и дальнейшие перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 11.42 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,7%, до 1953,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подорожали на 0,5%, до 1952,80 доллара за унцию.

Хотя бычьи настроения на рынке золота несколько ослабли, есть вероятность, что они вновь усилятся, отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Рынку пока не хватает данных, которые могли бы поддержать котировки. Еще не было объявлено о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ФРС), а также о вероятности снижения процентных ставок позже в этом году", — добавил Эрлам.

Спот-цены на серебро выросли на 1,9%, до 23,20 доллара за унцию. Котировки могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Цены на платину выросли на 1,1%, до 1031,62 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 2,3%, до 1449,58 доллара за унцию.