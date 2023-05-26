МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды, за первый квартал текущего года, в 264 рубля на акцию, сообщает компания. ЦБ надеется, что дефолта в США не будет

"Совет директоров также рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты из расчета 264 рубля на обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Также в качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 11 июля.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.