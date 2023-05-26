2023-05-26T18:59:25+03:00
2023-05-26T18:59:25+03:00
2023-05-26T18:59:25+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230526/840698934.html
Российский рынок акций вырос на 1,21 процента за день
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Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 1,21%, а по итогам недели вырос на 2,13%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 26.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 1,21%, а по итогам недели вырос на 2,13%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,21%, до 2682,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,46%, до 1055,63 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,13%, РТС — на 1,84%.