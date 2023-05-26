МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы повысился на 1,21%, а по итогам недели вырос на 2,13%, следует из данных Московской биржи. Путин обсуждал с Лавровым введение безвизового режима с некоторыми странами

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,21%, до 2682,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,46%, до 1055,63 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,13%, РТС — на 1,84%.