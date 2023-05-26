МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Золото в пятницу вечером немного дорожает после снижения его стоимости в течение четырех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 19.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 1 944,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,03%, до 23,378 доллара за унцию.

С начала недели стоимость драгоценного металла опустилась на 1,92%. Таким образом, цена драгметалла может продемонстрировать снижение третью неделю подряд.

Рынки на этой неделе продолжали следить за переговорами о повышении потолка госдолга США. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

"Хотя золото, несомненно, имеет тенденцию к снижению, стоит помнить, что 1950 долларов за унцию остается очень высоким историческим уровнем для драгоценного металла, и он по-прежнему торгуется на 100 долларов за унцию выше, чем в начале года", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).