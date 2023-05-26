МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе слабого изменения российского рынка акций и небольшого укрепления курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Путин поручил проработать декриминализацию экономических преступлений

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе будет двигаться в узком диапазоне 2650-2700 пунктов.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 1,43 доллара, до 78,3 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного выше 1,07 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 64 копейки, до 79,42 рубля, евро — на 56 копеек, до 85,12 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,25 рубля, ожидают эксперты.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

В начале недели фактор налогового периода продолжит оказывать поддержку рублю в связи с более высоким объемом предложения валюты на рынке, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник компании уже завершат уплату налогов, но в дальнейшем рубль может не показывать существенного коррекционного ослабления. Отдельные компании-экспортеры могут продолжить продажу валютной выручки, но уже в рамках подготовки к уплате дивидендов. На этом фоне для курса доллара, вероятно, пока сохранит свою актуальность диапазон в 79-81 рубль", — добавляет он.

С точки зрения теханализа, иностранные валюты остаются под сдержанным нисходящим давлением против рубля, пока курсы находятся ниже уровней 81 рубля за доллар, 87,5 рубля за евро и 11,5 рубля за юань, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Между тем, поддержку американской валюте на глобальных рынках оказывает "ястребиный" тон в протоколах с майского заседания ФРС США, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "После их опубликования рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения базовой процентной ставки Федрезерва в июне в 43%, тогда как еще неделю назад она не превышала 18%", — добавляет он.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Центральным событием предстоящей недели станет публикация майской трудовой статистики в США. Американский рынок труда пока остается сильным, а уровень безработицы находится на минимумах за 50 лет, что не располагает к существенному смягчению позиции ФРС. Если ситуация на рынке труда США все же существенно ухудшится в мае, то вероятность еще одного повышения ставки ФРС заметно снизится, что окажет поддержку рисковым активам", — говорит Григорьев.

По мнению эксперта, рынок также обратит существенное внимание на новостной фон вокруг проблемы повышения лимита госдолга в США. В случае достижения договоренностей по этому вопросу аппетит к риску на рынке может кратковременно усилиться, полагает Григорьев. Эксперт также считает значимой для динамики мировых рынков публикацию статистики по деловой активности в Китае, которая даст оперативный сигнал о темпах восстановления экономики страны.

Помимо этого инвесторы обратят внимание на индекс доверия потребителей в США, публикация которого назначена на вторник, отчет ЕЦБ о финансовой стабильности, "Бежевую книгу" ФРС, предварительный ИПЦ и производственный PMI еврозоны за май, а также назначенное на воскресенье, 4 июня, заседание ОПЕК+, дополняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за май, вероятно, покажут ее сохранение на высоком уровне: в районе 7% и выше. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания, в которых наверняка будут содержаться сигналы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок", — оценивает Кожухова.

Что касается стоимости нефти, то ее рост может несколько ускориться, если ОПЕК+ просигнализирует о готовности дополнительно сократить добычу, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". " На это решение, в свою очередь, окажут влияние итоги тендера на пополнение стратегического нефтяного резерва США. Если закупка состоится, баланс спроса и предложения станет более "бычьим" и не потребует дополнительных действий от ОПЕК+", — объясняет он.

По мнению Кожуховой, нефтяные фьючерсы будут реагировать на общеэкономические сигналы и в случае, если они окажутся позитивными, могут предпринять попытку роста в район 80 долларов за баррель марки Brent.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На следующей неделе, как мы рассчитываем, плавное повышательное движение продолжится. Вместе с тем мы не уверены, что индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше уровня 2700 пунктов по техническим причинам — в следующую пятницу акции "Лукойла" начнут торговаться уже без учета дивидендов (438 рублей на акцию)", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Кожухова считает вероятными попытки закрепления индекса Мосбиржи выше отметки в 2700 пунктов на фоне поддержки со стороны дивидендных историй вроде "Совкомфлота", "Лукойла", "Татнефти", "ТГК-14", "Полюса" и "Башнефти".

Бахтин тоже видит ключевой целью для роста индекса Мосбиржи уровень 2700 пунктов, который индикатор может преодолеть уже в начале следующей недели в отсутствие значимого новостного негатива.

"Российский рынок акций в целом может попробовать обновить очередные локальные максимумы, и индекс Мосбиржи, вероятно, будет стремиться в сторону 2700 пунктов в отсутствие значимого усиления "бегства от риска" на глобальном рынке", — полагает Григорьев.

В свою очередь, Георгий Ващенко из Freedom Finance Global не ожидает заметных колебаний котировок отечественного рынка акций в условиях отсутствия значимых событий на следующей неделе. "Близится период поступлений крупных дивидендов на счета инвесторов. Но, вероятнее всего, до момента разрешения вопроса долгового кризиса в США игроки не будут делать крупных вложений", — дополняет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Мы рассчитываем увидеть покупки в ИТ-сегменте, бумагах транспортных компаний и девелоперов. Также ждем позитивных рекомендаций по дивидендам "Роснефти" и сохранения спроса на дивидендные истории, такие как "Татнефть" и МТС", — говорит Локтюхов.

На следующей неделе "Русгидро" опубликует свои финансовые результаты по МСФО за первый квартал текущего года, Мосбиржа обнародует объем торгов за май, пройдут собрания акционеров АФК "Система" и Мосбиржи по дивидендам, а бумаги "Лукойла" в четверг можно будет купить последний день для получения финальных дивидендов за 2022 год, напоминает Кожухова.

"В США в рамках сезона отчетностей свои финпоказатели представят Hewlett Packard (вторник), Salesforce Inc, Chewy (среда), Broadcom, Macy's Inc (четверг)", — уточняет Бахтин.