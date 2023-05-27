МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Межсезонье — это основной фактор снижения биржевых цен на газ в Европе, отопительный сезон завершен, а активное использование кондиционеров еще не началось, поэтому физический спрос достаточно низкий, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. СМИ: финны "перевязали" трубы газу из России, но ставили корабли

В четверг котировки июньских (ближайших) газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что в 13 раз меньше рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

"Думаю, что основной фактор — это межсезонье на рынке, нет достаточного физического спроса на газ, так как отопительный сезон завершен, а сезон активного использования кондиционеров еще не начался", — объяснил Гривач, напомнив, что запасы газа в хранилищах Европы высоки, и сейчас нет острой потребности их быстро наполнять. На азиатских же рынках "продолжают активно жечь уголь", добавил он.

Эксперт также отметил, что цены все еще привлекательны для большинства поставщиков, поэтому ограничивать добычу они не будут как минимум до отметки в 200 долларов за тысячу кубометров. "Но снижение цен может прекратиться и раньше, если установится жаркая и безветренная погода, а сжиженный природный газ (СПГ) начнет уходить в Азию. Если это продлится несколько недель, мы вновь увидим рост цен", — заключил он. Аналитик оценил, как долго будут падать цены на газ в Европе

Другой аналитик, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, считает, что цены во втором полугодии 2023 года будут выше нынешних. "К концу года мы ждем, что выше 500 долларов за тысячу кубометров (цены на газ — ред.) вполне могут быть", — поделился прогнозом он.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Стабильно опускаться котировки начали в конце прошлого года.