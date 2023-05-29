МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром в целом не меняется к закрытию предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают достижение договоренностей властями США о предотвращении суверенного дефолта. Доллар дешевеет к евро и иене на фоне новостей из США

По состоянию на 8.14 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85 доллара, или на 0,04%, до 1 963,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% — до 23,398 доллара за унцию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США, и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

Рынки теперь оценивают перспективы по изменению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в следующем месяце. Теперь, по данным CME Group, 61,8% экспертов закладывают очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущих 5-5,25%, остальные 38,2% продолжают ждать сохранения показателя в июне.

Золото чувствительно к ожиданиям о монетарной политике ФРС, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла. Также золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который снижается в случае ослабления рисков и неопределенности.