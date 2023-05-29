МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник показывает рост на фоне склонности трейдеров к риску после позитивных новостей о госдолге США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота сохраняет стабильность

По состоянию на 8.24 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,13%, до 3,6775 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,17% — до 8 135 долларов, алюминия — на 0,29%, до 2 237,5 доллара, цинка — на 3,15%, до 2 343,5 доллара.

Мировые трейдеры больше склонны к риску в понедельник: фондовые рынки Азии в основном растут, а в пятницу биржи США закрылись ростом примерно на 1-2%. Рисковые настроения поддерживаются новостями о договоренности властей США для избежания дефолта.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.