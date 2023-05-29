МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в понедельник в Азии, так как власти США смогли достичь соглашения о повышении лимита государственного долга, что позволит крупнейшему в мире потребителю нефти избежать дефолта. Однако опасения относительно дальнейшего увеличения процентных ставок ограничивали пространство для роста котировок, сообщает Reuters.

По состоянию на 06.36 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 45 центов, или 0,6%, до 77,40 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI прибавили 53 цента, или 0,7%, и торговались по 73,2 доллара. В понедельник объем торгов, как ожидается, будет небольшим в связи с государственными праздниками в США и Великобритании.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении лимита госдолга, который сейчас составляет 31,4 трлн долларов, на два года при одновременном ограничении расходов по большинству статей. Оба лидера выразили уверенность в том, что представители Демократической и Республиканской партий проголосуют за данную сделку.

Эти новости способствовали увеличению склонности инвесторов к риску. По словам аналитиков, предварительное соглашение о лимите госдолга поумерило давление на рынки и обеспечило рост рискованных активов, в том числе нефти.

"Цены на нефть могут продолжить рост на фоне более широкомасштабного ралли финансовых рынков, которое начнется после длинных выходных в США, связанных с празднованием Дня памяти" — сказала Вандана Хари из Vanda Insights.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI завершили предыдущую неделю ростом более чем на 1%, продемонстрировав укрепление по итогам второй недели подряд.

Росту цен на нефть способствовали прогресс в переговорах о повышении лимита заимствований в США, а также заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана. Ранее на прошлой неделе он призвал трейдеров, ставящих на снижение нефтяных цен, быть осторожными, что участники рынка расценили как намек на возможное сокращение добычи странами ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня.

При этом заявления представителей нефтяной промышленности России, в том числе вице-премьера Александра Новака, свидетельствуют о том, что Россия будет выступать за сохранение текущих темпов добычи без изменений.

Аналитики полагают, что решение проблемы госдолга США обеспечит лишь кратковременную поддержку ценам на нефть.

Устойчивость ралли вызывает сомнения, так как вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) по итогам заседания в июне возросла после выхода данных по инфляции за апрель. Об этом говорит аналитик IG Тони Сикамор. Предпочитаемый центральным банком индикатор инфляции в апреле вырос больше, чем ожидалось.

"Более высокие процентные ставки в США являются негативным фактором для спроса на нефть", — добавил он.

В центре внимания инвесторов находятся данные Китая по активности в производственном секторе и сфере услуг, а также отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который будет опубликован в пятницу. Эти данные позволят участникам рынка оценить перспективы роста экономики и спроса на нефть.

Темпы роста добычи нефти в США могут замедлиться, так как число действующих нефтяных буровых установок сократилось четвертую неделю подряд. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе сократилось на пять единиц, до 570 единиц, самого низкого уровня с мая 2022 года.