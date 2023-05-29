СТАМБУЛ, 29 мая — ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 растет на 3% в первый час торгов после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок по итогам выборов, свидетельствуют данные биржи. Доллар торгуется к лире на уровне исторического минимума

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

По состоянию на 10.50 по местному времени (совпадает с мск) индекс BIST 100 растет на 3,1%, индекс BIST 30 – на 3,25%.

При этом за месяц показатель BIST 100 вырос на 2,2%.

Ранее, 15 мая, индекс биржи упал более чем на 6% на фоне объявления второго тура выборов, но затем частично отыграл падение.