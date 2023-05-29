МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо растет в начале торговой сессии понедельника, повышаясь примерно на 1%, следует из данных Московской биржи. Рубль торгуется на Мосбирже без явно выраженной динамики

К 11.26 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,9%, до 2706,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,01%, до 1066,24 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,68%, до 77,5 доллара за баррель.

Сильнее всего повышаются акции "Самолета" (+9,17%). Ранее в понедельник компания сообщила, что ее совет директоров одобрил обратный выкуп акций в объеме до 10 миллиардов рублей.

Также существенно дорожают акции "Совкомфлота" (+6,1%), НМТП (+4,47%), "Лукойла" (+3,04%), ДВМП (+2,83%) и расписки Globaltrans (+2,45%).

В лидерах снижения — привилегированные акции "Мечела" (-5,62%), акции "Интер РАО" (-4,89%), "Магнита" (-2,21%), "Мосэнерго" (-1,19%) и "Яндекса" (-0,99%).

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продолжить восходящее движение на фоне преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. В целом ввиду выходного дня в США и Великобритании активность мировых инвесторов в первый день недели может быть пониженной", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.