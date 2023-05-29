МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник показывают рост на фоне склонности трейдеров к риску после позитивных новостей о потолке госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет почти на процент

По состоянию на 12.01 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,1%, до 7 326,24 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 16 000,85 пункта.

Торги в Великобритании сегодня не проводятся в связи с выходным днем. В пятницу британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,74%, до 7 627,2 пункта,

Трейдеры склонны к риску после новостей из США о соглашении властей по потолку госдолга. Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

"Рынки пока реагируют осторожно. Воодушевленно, но осторожно. Это соглашение просто переносит вопрос на потенциально более благоприятные с политической точки зрения времена после президентских выборов через два года", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий старшего экономиста ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett). Эксперт отмечает, что к тому времени возможное соглашение может быть сложнее, чем это было сейчас.