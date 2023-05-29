МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник растут из-за позитивных ожиданий вокруг повышения потолка госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки Франции и Германии растут на оптимизме из США

По состоянию на 12.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29% — до 33 220 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 14 398,75 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 4 227,25 пункта.

Трейдеры отыгрывают новости о переговорах в США, связанных с повышением лимита госдолга страны. Президент Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Президент добавил, что законопроект отправляется в палату представителей и в сенат США и призвал американских законодателей поддержать соглашение.

"Рынок уже немного устал от проблемы с потолком госдолга США, и на этой неделе мы можем увидеть несколько переходных сессий до пятницы, причем ключевыми будут данные по занятости в США", — приводит агентство Блумберг слова старшего инвестиционного директора A&G Banco Диего Фернандеса (Diego Fernandez).

Статистика о безработице в США будет опубликована в пятницу, 2 июня. Аналитики прогнозируют, что в мае показатель увеличился до 3,5% с 3,4% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 195 тысяч после увеличения на 253 тысячи в апреле.