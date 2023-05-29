МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги в основном в плюсе, следуя за рынками США, свидетельствуют данные торгов. "СПБ Биржа" увеличит число международных ценных бумаг на утренней сессии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28%, до 3221,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,51%, до 2002,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,04%, до 18551,11 пункта. Австралийский индекс S&P/A SX 200 вырос на 0,87%, до 7,217,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,03%, до 31233,54 пункта.

Южнокорейский KOSPI в понедельник не торгуется в связи с праздничным днем, в пятницу индекс вырос на 0,16%, до 2 558,81 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на рост фондовых рынков США на 1-2% по итогам пятничных торгов. Такому исходу способствовали ожидания разрешения ситуации с потолком госдолга США. В ночь на понедельник президент Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.