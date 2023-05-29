МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги в основном в плюсе, следуя за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

"СПБ Биржа"

"СПБ Биржа" увеличит число международных ценных бумаг на утренней сессии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28%, до 3221,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,51%, до 2002,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,04%, до 18551,11 пункта. Австралийский индекс S&P/A SX 200 вырос на 0,87%, до 7,217,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,03%, до 31233,54 пункта.

Южнокорейский KOSPI в понедельник не торгуется в связи с праздничным днем, в пятницу индекс вырос на 0,16%, до 2 558,81 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на рост фондовых рынков США на 1-2% по итогам пятничных торгов. Такому исходу способствовали ожидания разрешения ситуации с потолком госдолга США. В ночь на понедельник президент Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.