МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно повышается во второй половине понедельника на фоне улучшения внешней конъюнктуры, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. СМИ: мир отказывается от доллара всего по двум причинам

К 14.46 мск индекс Мосбиржи растет на 1,18%, до 2713,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1066,2 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,26%, до 76,78 доллара за баррель.

"Поддержку отечественным акциям оказывает улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после того, как в США Белый дом и республиканцы смогли договориться по вопросу о потолке госдолга. Позитивный настрой инвесторов подпитывают ожидания поступления дивидендов от ведущих эмитентов, а также затишье в санкционной повестке. Кроме того, определенным позитивным фактором могла стать победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции", — говорит аналитик "Финама" Игорь Додонов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.46 мск повышаются акции "Самолета", растущие на 8,55% на фоне одобрения советом директоров компании обратного выкупа акций в объеме до 10 миллиардов рублей.

Кроме этого, существенно дорожают акции "Совкомфлота" (+8,01%), расписки VK (+4,18%), акции "Лукойла" (+4%), ДВМП (+3,69%) и НМТП (+3,51%). "Рост "Лукойла" обусловлен скорым закрытием реестра акционеров на получение дивидендов. Текущая дивидендная доходность (8%) остается все еще достаточно привлекательной", — считает Александр Фетисов из РСХБ.

Сильнее всего снижаются акции "Интер РАО" (-4,36%), привилегированные акции "Мечела" (-3,35%), акции "Магнита" (-1,22%), "Газпрома" (-0,95%) и "Новатэка" (-0,32%).

"От акций "Магнита" продолжают избавляться фонды, политика которых не предусматривает инвестиции в компании из третьего котировального списка, в котором с 25 мая оказались бумаги ритейлера. Полагаю, что это хорошая возможность присмотреться к долгосрочным инвестициям в "Магнит" по наиболее выгодным ценам: бизнес компании устойчив, поскольку сосредоточен на внутреннем рынке и не несет глобальных внешних рисков, а текущее снижение стоимости акций наверняка будут выкупать", — говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи преодолел психологически важный уровень 2700 пунктов, который выступал ближайшей целью роста. Следующей может стать 15-месячный максимум 2835 пунктов — вершина сильного отскока апреля 2022 года, после которого фондовый индикатор испытал серьезную просадку", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

По мнению Додонова, индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги в уверенном плюсе, однако текущие драйверы роста в ближайшие дни могут быть исчерпаны, что может привести к коррекции на рынке.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 29 мая: зона 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1070 пунктов", — заключает Чернов.