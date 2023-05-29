2023-05-29T17:15:16+03:00
2023-05-29T17:15:16+03:00
2023-05-29T17:15:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230529/840709704.html
Совдир "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
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Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Детский мир" не... ПРАЙМ, 29.05.2023
рынки, новости, дивиденды, детский мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Детский мир" не распределять чистую прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года", — говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме.