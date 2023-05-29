МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Детского мира" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщила компания. Доля нерезидентов в ОФЗ в апреле упала до минимума с июля 2012 года

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Детский мир" не распределять чистую прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 финансового года", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме.