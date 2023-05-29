МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщает компания. Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

"Рекомендовать ГОСА прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме.