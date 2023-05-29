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2023-05-29T17:21:51+03:00
2023-05-29T17:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230529/840709728.html
Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
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Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщает компания. "Рекомендовать... ПРАЙМ, 29.05.2023
рынки, новости, нлмк
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, сообщает компания.
"Рекомендовать ГОСА прибыль ПАО "НЛМК" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня в заочной форме.