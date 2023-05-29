БРЮССЕЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ. Резкое снижение цен на электричество на европейском спотовом рынке на минувших выходных относится к естественным краткосрочным колебаниям на фоне сезонного потепления и временного сокращения энергопотребления, сказал РИА Новости европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. "Укрэнерго" спрогнозировала дефицит электроэнергии в стране

На минувших выходных стоимость электроэнергии на европейкой бирже Epex Spot SE достигала отрицательных значений.

"В эти выходные на Европейской бирже электроэнергии Epex Spot действительно прослеживалось сильное снижение цены на кВт.ч в Европе, но это нормальные колебания… В эти выходные в Европе была хорошая погода, а потребление сократилось, так что предложение превышало спотовый спрос, в этом случае спотовые цены снижаются. Они вновь вырастут в начале недели", — считает эксперт.

По его словам, эти колебания вполне естественны, так как на Epex Spot SE проводятся сделки по электроэнергии из 13 стран Европы, при этом биржевой индикатор обновляется ежедневно каждые 15 минут.

Эрнст отмечает, что текущий тренд снижения цен на энергию в Европе выглядит таковым на фоне резкого повышения стоимости газа в прошлом году.

"На краткосрочных рынках газ стоит меньше 30 евро за МВт.ч, в конце прошлой недели — 24,5 евро за МВт.ч. В 2020 году он стоил 15 евро за МВт.ч. Он (нисходящий тренд — ред.), вероятно, продлится совсем недолго: отопление прекращается весной и Азия еще не возобновила потребление газа. Китай пока отдает предпочтение углю, из-за чего Европа может найти дешевый СПГ на мировом рынке. Цены на газ должны вырасти после лета", — заключил эксперт.