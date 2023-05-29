МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в понедельник вечером, пока торги на американских биржах закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,4 доллара, или на 0,07%, до 1961,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,25% — до 23,302 доллара за унцию.

Цены на драгоценный металл сохраняли низкую динамику на протяжении всего дня из-за уменьшенного объема торгов — биржи США закрыты в связи с выходным днем. Отсутствие важных экономических статистик в понедельник также сыграло свою роль в сохранении стабильной цены.

Инвесторы ожидают экономических данных, которые могут повлиять на американскую валюту, а также подсказать текущее состояние экономики. В среду Федеральная резервная система США (ФРС) выпустит "Бежевую книгу" — регулярную сводку комментариев об экономической ситуации в США. Ее данные также могут подсказать дальнейший шаг регулятора: сейчас, согласно CME Group, 58,4% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.