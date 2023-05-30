МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Золото дешевеет во вторник утром до уровня чуть ниже 1 955 долларов за тройскую унцию на ожидании новостей по повышению лимита госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются на ожиданиях новостей из США

По состоянию на 8.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,55 доллара, или на 0,44%, до 1 954,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07% — до 23,11 доллара за унцию.

Продолжает влиять на торги неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. А Белый дом сообщил, что Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению.

Ситуация с рисками дефолта отразилась и на ожиданиях по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное заседание регулятора запланировано на 13-14 июня. По данным CME Group, 61,3% экспертов закладывают на июнь очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущих 5-5,25%.

"Мы считаем, что эта сделка закрепила повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 13-14 июня. Поскольку стресс в банковском секторе ослабевает, потенциальный дефолт был единственным, что могло предотвратить повышение ставки в следующем месяце", — сообщил агентству Франс Пресс аналитик Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin). Эксперт отметил, что снижение ставки до конца года полностью исключено из прогнозов.

Золото чувствительно к ожиданиям о монетарной политике американского центробанка, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.