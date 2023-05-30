Цена на золото упала ниже 1955 долларов за тройскую унцию на ожиданиях новостей из США
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Золото дешевеет во вторник утром до уровня чуть ниже 1 955 долларов за тройскую унцию на ожидании новостей по повышению лимита госдолга США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,55 доллара, или на 0,44%, до 1 954,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07% — до 23,11 доллара за унцию.
Продолжает влиять на торги неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. А Белый дом сообщил, что Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению.
Ситуация с рисками дефолта отразилась и на ожиданиях по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное заседание регулятора запланировано на 13-14 июня. По данным CME Group, 61,3% экспертов закладывают на июнь очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов с текущих 5-5,25%.
"Мы считаем, что эта сделка закрепила повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 13-14 июня. Поскольку стресс в банковском секторе ослабевает, потенциальный дефолт был единственным, что могло предотвратить повышение ставки в следующем месяце", — сообщил агентству Франс Пресс аналитик Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin). Эксперт отметил, что снижение ставки до конца года полностью исключено из прогнозов.
Золото чувствительно к ожиданиям о монетарной политике американского центробанка, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.
https://1prime.ru/Financial_market/20230530/840712372.html