МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник показывает снижение на 1% на оценке инвесторами перспектив экономики Китая — основного потребителя меди, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на ожиданиях новостей по повышению лимита госдолга США

По состоянию на 9.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,03%, до 3,6442 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) торги не проводились в понедельник. А по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,17% — до 8 135 долларов, алюминия — на 0,29%, до 2 237,5 доллара, цинка — на 3,15%, до 2 343,5 доллара.

Если днем ранее трейдеры реагировали на новости по решениям властей США касательно потолка госдолга страны, то теперь рынки обращают внимание на базовые рыночные факторы.

Так, согласно опубликованным ранее данным, прибыль промышленных предприятий в Китае за январь-апрель упала на 20,6% год к году. Статистика по КНР отражается на ожиданиях спроса на медь и на стоимости промышленного металла.