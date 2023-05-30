МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника существенно понижается, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции "ФСК-Россети" и "Сегежи" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи

К 10.04 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,7%, до 2712,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1055,29 пункта.

Акции "Детского мира" при этом повышаются на 3,7% на фоне новостей о деталях программы выкупа акций у миноритариев.