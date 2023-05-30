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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230530/840712858.html
Российский рынок акций снижается на 0,7 процента в начале торгов
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. Российский рынок акций в начале торгов вторника существенно понижается, следует из данных торгов на Московской бирже. К 10.04 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,7%, до 2712,83... ПРАЙМ, 30.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника существенно понижается, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 10.04 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,7%, до 2712,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1055,29 пункта.
Акции "Детского мира" при этом повышаются на 3,7% на фоне новостей о деталях программы выкупа акций у миноритариев.