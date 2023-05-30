МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются после роста, наблюдавшегося ранее в ходе сессии, передает Reuters. Сомнения в успешном разрешении ситуации с потолком госдолга в США привели к снижению склонности к риску. Неоднозначные заявления ОПЕК в преддверии заседания, намеченного на выходные, указывают на вероятность сокращения предложения.

Около 06.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 59 центов, или 0,8%, до 76,48 доллара за баррель. Ранее во вторник котировки выросли на 0,5%.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 42 цента, или 0,6%, до 72,25 доллара за баррель. В понедельник торги не проходили из-за праздника в США.

Некоторые из представителей Республиканской партии в американском конгрессе заявили в понедельник, что выступят против соглашения о повышении потолка госдолга. Между тем президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти по-прежнему позитивно оценивают перспективы повышения потолка госдолга.

На выходных Байден и Маккарти достигли соглашения о повышении лимита госдолга. Теперь конгресс должен утвердить это соглашение до 5 июня, когда страна не сможет покрывать свои долговые обязательства, что может привести к обвалу финансовых рынков.

"Из-за неоднозначных заявлений республиканцев и представителей конгресса инвесторы в основном занимают выжидательную позицию", — Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova Pte Ltd.

Заседание ОПЕК и союзников картеля намечено на 4 июня. Неопределенность относительно того, введут ли в ОПЕК+ более значительные ограничения добычи на фоне наблюдающегося в последнее время снижения цен, довлеет над рынком.

"Теперь в центре внимания находится заседание ОПЕК+, которое пройдет на выходных. Крупные производители нефти в последнее время делали неоднозначные заявления", — отметил Тошитака Тазава, аналитик Fujitomi Securities Co.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман на прошлой неделе призвал трейдеров, ставящих на снижение нефтяных цен, быть осторожными, что участники рынка расценили как намек на возможное сокращение добычи странами ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня.

При этом заявления представителей нефтяной промышленности России, в том числе вице-премьера Александра Новака, свидетельствуют о том, что Россия будет выступать за сохранение текущих темпов добычи без изменений.

В апреле Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ в апреле ввели дополнительное сокращение добычи в объеме 1,2 млн баррелей в день, в результате чего совокупное сокращение добычи ОПЕК+ теперь составляет 3,66 млн баррелей в день, согласно расчетам Reuters.

"Добровольное сокращение добычи, введенное в апреле, стало неожиданностью для рынка. В этот раз инвесторы очень осторожны в ожидании решения (ОПЕК+)", — отметили в Haitong Futures.

Позже на этой неделе будут опубликованы данные Китая по промышленному производству и сфере услуг. Эти данные могут внести некоторую ясность относительно перспектив восстановления спроса в Китае, являющемся крупнейшим импортером нефти в мире.