МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник упали, так как доллар США подскочил к двухмесячному максимуму. Рост доллара делает деноминированные в американской валюте металлы более дорогими для держателей других валют, сообщает Reuters.

Около 07.43 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,4%, до 8100 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся июльские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подешевели на 0,2%, до 64 800 юаней (9136,01 доллара) за тонну.

Индекс доллара в ходе азиатской сессии совершил разворот и вырос до максимума с середины марта против корзины других основных валют.

Склонность инвесторов к риску возросла после того, как президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к соглашению о повышении потолка госдолга в США. Между тем это соглашение еще не было одобрено конгрессом.

"Рост доллара оказывает давление на котировки цветных металлов, в том числе, меди", — отметили в Huatai Futures.

"Между тем на фоне снижения цен на медь спрос со стороны перерабатывающего сектора возрос. Запасы по-прежнему низкие. Ожидается, что цены на медь останутся волатильными", — добавили в Huatai Futures.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME снизились в цене на 0,3%, до 21 110 долларов за тонну, олово подорожало на 2,3%, до 25 415 долларов за тонну, алюминий подешевел на 1,3%, до 2207,50 долларов за тонну, цинк упал в цене на 1,6%, до 2307 долларов за тонну, а цены на свинец снизились на 0,9%, до 2060 долларов за тонну.

Премия, учитываемая в спот-ценах на олово, по сравнению с трехмесячными фьючерсами на LME в пятницу составляла 368 долларов, что является максимумом с июня 2022 года. Рост премии указывает на ограниченное предложение в краткосрочной перспективе.

Ранее в этом месяце был обнародован развернутый план по остановке горнорудной деятельности в регионе Ва в Мьянме с 1 августа, сообщили в Международной оловянной ассоциации (ITA).

Запасы олова на складах, сертифицированных Шанхайской фьючерсной биржей, составляют 8915 тонн, что по-прежнему на 62% выше показателя, наблюдавшегося в начале года. Запасы олова на складах, сертифицированных LME, также растут.