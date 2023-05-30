МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций полностью отыграл просадку на старте торгов и перешел к умеренному росту в первой половине вторника, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" увеличит число международных ценных бумаг на утренней сессии

К 12.02 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,018%, до 2737,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1070,57 пункта. При этом в начале торгов индекс Мосбиржи максимально снижался на 1,29%, до 2696,86 пункта, РТС — на 1,57%, до 1047,52 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,78%, до 75,73 доллара за баррель.

Сильнее всего растут обыкновенные акции "Башнефти" (+7,44%), акции "Соллерса" (+7,22%), "Совкомфлота" (+3,79%), "Самолета" (+3,31%) и расписки Globaltrans (+2,16%). Расписки "Эталона" повышаются на 4,55%. Ранее во вторник компания сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года продажи недвижимости сократились на 32% в стоимостном выражении, до 13,4 миллиарда рублей, в физическом выражении — на 19%, до 73,6 тысячи квадратных метров, однако в апреле был зафиксирован рост на 67% — до 7,3 миллиарда рублей и 39,4 тысячи квадратных метров.

Акции "Магнита" растут на 2,44% на фоне сообщения Мосбиржи о том, что бумаги останутся в индексе Московской биржи до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 года, а бумаги "Детского мира" дорожают на сообщении компании о запуске программы выкупа акций. Мосбиржа сможет проводить дискретные аукционы по всем акциям и распискам

Сильнее всего снижаются бумаги ТГК-1 (-2,99%), дешевеющие после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Также снижаются акции МКБ (-2,2%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (-1,83%), Ozon (-1,52%) и VK (-1,39%).

"Считаем, что сегодня индекс Мосбиржи может опуститься ниже отметки 2700 пунктов, рискуя растерять все приобретения понедельника: рынок выглядит несколько перегретым после двух сессий роста, а также усиления консервативных настроений из-за геополитических опасений. На наш взгляд, индекс Мосбиржи на данный момент достиг нашей цели роста", — отмечают аналитики Промсвязьбанка.