МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 3 224,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2 011,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 18 595,78 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,04%, до 2 585,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,11%, до 7 209,3 пункта, а японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, до 31 328,16 пункта.

Азиатские торги последовали динамике американских фондовых бирж. Рынки Уолл-стрит в понедельник продемонстрировали рост, причем технологический индекс NASDAQ поднялся на 2,19%.

При этом акции южнокорейской LG Electronics подскочили в цене на 10,8%, поскольку аналитики ожидают рост стоимости ее расширяющегося бизнеса по производству компонентов для автомобилей, пишет портал MarketWatch со ссылкой на аналитиков Hana Securities.

А японский индекс Nikkei 225 поддержала макростатистика из Японии. Безработица в стране в апреле сократилась до 2,6% с мартовского уровня в 2,8%, хотя показатель ожидался на уровне 2,7%.