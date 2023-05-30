МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник в основном опускаются, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть усилили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой

Трейдеры проявляют осторожность в ожидании развития ситуации с госдолгом США. На рынок также влияют корпоративные новости и снижение цен на нефть.

По состоянию на 12.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31% — до 7 603,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 7 291 пункта, немецкий DAX — рос на 0,57%, до 16 044,35 пункта.

Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США остается одной из главных тем на рынках. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Теперь рынки ожидают продолжения обсуждений.

Влияют на торги и новости компаний. Так, бумаги британского рекламного холдинга WPP дорожают на 1,35% после объявления о партнерстве с Nvidia Corp. А акции Unilever и Nestle дешевеют на 1,8% и 1,6% соответственно после сообщений об уходе их финансовых директоров.

Влияет на торги и удешевление нефти. Ее цена на 2,1%, в результате дешевеют акции энергетических компаний региона. Акции Shell теряют в цене 1,4%, BP — 1,2%, TotalEnergies — 1,3%.