МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию с повышением потолка госдолга США, влияют на торги также корпоративные новости. Фондовые индексы Европы в основном снижаются

По состоянию на 13.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25% — до 33 207 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 14 494,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 4 236,5 пункта.

Продолжают поддерживать рисковые настроения в США новости о повышении потолка госдолга страны. Президент страны Джо Байден накануне заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.

Акции Nvidia дорожают на предварительных торгах на 3,5%. Днем ранее компания сообщила о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле для разработки генеративных систем искусственного интеллекта.

Бумаги Ford до открытия растут в цене на 2,5% после того, как аналитики Jefferies повысили рейтинг акций компании до "покупать" с "держать".

Инвесторы также ожидают макростатистику аналитической компании Conference Board. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пунктов с показателя апреля в 101,3 пункта.