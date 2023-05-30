МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Капитализация фондового рынка Индии превзошла показатели Франции, Индия вернула себе место пятого по величине фондового рынка в мире, в том числе, на фоне быстрого подъёма акций индийского конгломерата Adani Group, сообщает индийское издание WION. В Индии опасаются ущерба от запрета G7 на использование российских алмазов

По данным Национального депозитария ценных бумаг Индии, в мае иностранные инвесторы купили акции на сумму 4,5 миллиарда долларов, что чуть более чем в два раза больше, чем в прошлом месяце.

Рыночная капитализация фондового рынка Индии по состоянию на 26 мая составляла 3,3 триллиона долларов. Этому подъёму способствовало восстановление акций Adani Group после их недавнего падения, говорится в сообщении. Кроме того подъём фондового рынка увеличился за счёт ряда зарубежных фондов, которые переводят деньги из Китая в индийские акции, сообщает издание.

По словам экономистов, жесткая политика Пекина в отношении Covid-19, потрясения в сфере китайской недвижимости и волна антимонопольных кампаний против китайских технологических фирм подорвали настроения в отношении китайских активов.

"У вас есть миллиард человек (индийцев), они могут делать то же самое, что и китайцы. Они могут заниматься тем же видом производства, и так далее", — заявил основатель Mobius Capital Partners и эксперт по рынку Марк Мобиус, слова которого цитирует издание. Экспорт российской нефти в Индию достиг 32 миллионов тонн, заявил Новак

По сообщению Блумберг, с начала апреля иностранные инвесторы вложили в акции Индии 5,7 миллиарда долларов в погоне за стабильным ростом прибыли и благодаря одному из самых высоких темпов роста ВВП среди крупных экономик мира.

Десять зарегистрированных на бирже индийских компаний, принадлежащие Adani Group, увеличили свою рыночную стоимость почти на 15 миллиардов долларов на прошлой неделе.

В настоящее время Соединенные Штаты остаются крупнейшим в мире фондовым рынком с рыночной капитализацией в 44,54 триллиона долларов, за ними следуют Китай (10,26 триллиона долларов), Япония (5,68 триллиона долларов) и Гонконг (5,14 триллиона долларов).