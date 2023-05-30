МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут во вторник на корпоративных новостях технологических компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,42%, до 32955,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,77%, до 13077,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4213,52 пункта.

Фондовые рынки США преимущественно растут, прежде всего — NASDAQ, на новостях ИИ-компаний. Так, после сообщения Nvidia о том, что компания создаст самый мощный суперкомпьютер для разработки генеративных систем искусственного интеллекта в Израиле, ее акции растут более чем на 5%. Одновременно инвесторы реагируют на визит американского предпринимателя Илона Маска в Китай, первый с 2020 года. У компании Маска Tesla имеется свой завод в Шанхае, в ходе нынешней встречи бизнесмен заявил, что готов продолжать расширять свой бизнес в Китае.

Эксперты, однако, оценивают влияние корпоративных новостей как краткосрочное.

"Да, у искусственного интеллекта действительно большой потенциал, и он действительно кажется "следующей большой вещью". Но я не вижу, как это обещание может компенсировать реальность повышения процентных ставок и усиления давления на экономику, по крайней мере, не в длительной перспективе", — приводит агентство Блумберг слова бывшего трейдера Merrill Lynch Тома Эссеи (Tom Essaye).