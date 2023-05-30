МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы во вторник закрылись снижением на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает против слабеющего доллара

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,38%, до 7 522,07 пункта, французский CAC 40 — на 1,29%, до 7 209,75 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 15 908,91 пункта.

Биржи отреагировали на корпоративные факторы дня. Так, акции Unilever и Nestle по итогам торгов подешевели на 2,97% и 3,3% соответственно после сообщений об уходе их финансовых директоров. Свое влияние также оказало падение цен на нефть, достигшее 4,5% к концу торгов. Акции Shell подешевели на 3%, BP — на 2,16%, TotalEnergies — на 3,43%.

Помимо этого, важной для рынков остается ситуация вокруг повышения потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Теперь соглашение должно пройти через конгресс, в то время как ряд политиков-республиканцев высказался против сделки.