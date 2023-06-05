МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций несколько снизил темпы роста относительно открытия в первой половине понедельника, следует из данных торгов на Московской бирже. Курс рубля остается стабильным к доллару, юаню и евро

К 10.46 мск индекс Мосбиржи растет на 0,08%, до 2721,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,11%, до 1052,65 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,71%, до 2738,82 пункта, РТС — на 0,57%, до 1057,1 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,8%, до 77,5 доллара за баррель.

Сильнее всего растут расписки "Европейского медицинского центра", подскакивающие в отсутствие новостей на 26,7%. Также существенный рост демонстрируют привилегированные (+3,97%) и обыкновенные (+3,56%) акции "Татнефти", VK (+3,94%) и привилегированные акции "Башнефти" (+2,36%).

В лидерах снижения — акции Polymetal, теряющие 4,66% своей стоимости на фоне новостей о том, что все руководители Polymetal покидают свои должности в подсанкционном российском "Полиметалле". Также дешевеют привилегированные (-1,78%) и обыкновенные (-1,22%) акции "Мечела", акции "Полюса (-1,48%) и ВТБ (-1,33%).

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Ключевым фактором поддержки для российского рынка, по мнению аналитиков, должно стать постепенное восстановление цен на нефть после заседания ОПЕК+, прошедшего в воскресенье.

"Учитывая, что рубль ослабляется, а нефть дорожает, то индекс Мосбиржи должен продолжить рост. Чем дольше значение индекса остается ниже 2750 пунктов, тем выше вероятность нисходящей коррекции к концу недели", — полагает Владислав Антонов из BitRiver.