МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник в Азии выросли примерно на 1 доллар за баррель после того, как Саудовская Аравия сообщила о добровольном сокращении добычи на 1 млн баррелей в день с июля, сообщает Reuters.

По состоянию на 06.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,02 доллара, или 1,3%, по 77,15 доллара за баррель. Ранее контракты достигли сессионного максимума 78,73 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,02 доллара, или 1,4%, до 72,76 доллара за баррель, достигнув ранее в ходе сессии внутридневного максимума 75,06 доллара за баррель.

В пятницу оба контракты выросли более чем на 2% и продолжали повышаться, так как министр энергетики Саудовской Аравии заявил об уменьшении добычи в июле до 9 млн баррелей в день с 10 млн баррелей в день в мае. Это самое значительное за много лет сокращение, осуществленное Саудовской Аравией.

Страны ОПЕК+ в воскресенье приняли решение о сохранении ограничений по добыче в 2024 году, что должно оказать поддержку ценам на нефть.

На долю ОПЕК+ приходится около 40% мировой добычи нефти, и осуществленное недавно сокращение производства на 3,66 млн баррелей в день соответствует 3,6% мирового спроса на нефть.

"Саудовская Аравия больше других стран заинтересована в удержании цен на нефть выше 80 долларов за баррель, так как это необходимо для сохранения баланса годового бюджета страны", — сказал Савро Саркар из DBS Bank.

"Саудовская Аравия, вероятно, продолжит делать все необходимое для поддержания высоких цен на нефть… и предпримет просчитанные упреждающие шаги, чтобы свести на нет макроэкономические опасения, потенциально влияющие на спрос", — добавил он.

В Rystad Energy отметили, что дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией, вероятно, приведет к углублению дефицита на рынке до более чем 3 млн баррелей в сутки в июле. Это может подтолкнуть цены вверх в ближайшие недели.

Аналитики Goldman Sachs считают, что встреча была "умеренно бычьей" для нефтяных рынков. Цены на декабрьские фьючерсы Brent могут повыситься на 1-6 доллара за баррель в зависимости от того, как долго Саудовская Аравия будет поддерживать добычу на уровне 9 млн баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев, полагают они.

Однако многие из сокращений добычи ОПЕК+ не окажут реального влияния, поскольку снижение целевых показателей для России, Нигерии и Анголы приведет их в соответствие с фактическим уровнем добычи.

"Это сокращение в основном на бумаге, так как оно просто выравнивает реалии продолжающегося снижения уровня добычи по сравнению с существующими целевыми показателями в некоторых странах ОПЕК", — сказал Саркар.

Объединенным Арабским Эмиратам, напротив, было разрешено повысить целевые показатели добычи на 200 000 баррелей в день, до 3,22 млн баррелей в день, чтобы "успокоить опасения" по поводу возможного выхода страны из ОПЕК, добавил Саркар.

Между тем в США количество нефтяных буровых установок на прошлой неделе сократилось на 15 единиц, до 555 единиц, что является самым низким показателем с апреля 2022 года, сообщила компания Baker Hughes Co в еженедельном отчете в пятницу.

Буровая активность в США замедлилась с декабря из-за снижения цен, роста затрат и направления компаниями средств на выплаты акционерам.