МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Котировки большинства цветных металлов упали в понедельник в ходе азиатской сессии, так как укрепление доллара США сделало их менее доступными для держателей иных валют, передает Reuters.

Около 07.06 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на LME снизились на 0,2%, до 8218,50 доллара за тонну. Алюминий подешевел на 0,6%, до 2251 доллара за тонну, никель потерял 1,8% и торговался по 20 835 долларов за тонну, а цинк упал в цене на 0,9%, до 2286,50 доллара за тонну.

Американская валюта выросла против большинства других основных валют, так как сильные данные США по занятости заставили трейдеров ожидать, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени.

"Едва ли можно говорить об окончании цикла повышения ставок… Как ожидается, в будущем понижательное давление (на котировки металлов) будет сохраняться", — говорится в аналитической записке Jinrui Futures. Разочаровывающие данные Китая по производственному сектору также оказали негативное влияние на цены, добавили аналитики.

Согласно прогнозу Antaike, цены на медь во 2-й половине 2023 года опустятся до 7000 долларов за тонну, так как усиливающиеся риски рецессии и недостаточно активный рост спроса в Китае ухудшают настроения инвесторов.

Свинец на LME потерял 0,2% и торговался по 2027,50 доллара за тонну, а олово упало в цене на 0,4%, до 25 550 долларов за тонну.

Премия за медь в порту Яншань в пятницу достигла 47,50 доллара за тонну, самого высокого уровня с 23 марта, что свидетельствует о повышении спроса на импортную медь в Китае.