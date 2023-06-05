МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару после выхода статданных по еврозоне

По состоянию на 13.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06% — до 33 837 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,28%, до 14 534,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4 287 пунктов.

Основными событиями начала этой недели для инвесторов в США станут статданные по индексу деловой активности в сфере услуг страны. Аналитики полагают, что показатель в мае увеличился до 52,2% с 51,9% в апреле.

Кроме того, трейдеры будут следить за Всемирной конференцией для разработчиков, проводимой Apple (WWDC).