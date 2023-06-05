МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В понедельник доллар США вырос против других основных валют. Как сообщает Reuters, после выхода в пятницу сильных данных по рынку труда инвесторы с вероятностью примерно 30% ожидают, что на июньском заседании ФРС повысит процентные ставки.

На прошлой неделе рост индекса доллара затормозился, после того как несколько руководителей центрального банка просигнализировали, что предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения политики, а решение проблемы верхнего предела госдолга США успокоило рынки.

Существенно превысившие прогноз данные по числу рабочих мест показали, что американская экономика все еще перегрета. Но, по словам аналитиков, у ФРС еще есть возможность приостановить повышение ставок, так как давление со стороны зарплат ослабло, а уровень безработицы поднялся от минимума за 53 года.

В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки ФРС в июне на 25 базисных пунктов в 29,1%, а неделей раньше прогнозировали, что шансы повышения составляют два к трем.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,1% выше уровня закрытия пятницы, на 104,250.

Позднее в понедельник будут опубликованы данные по сфере услуг США, которые могут подать дополнительные сигналы о перспективах политики ФРС, но, по словам аналитиков, выходящий на следующей неделе отчет по базовой инфляции будет иметь более существенное значение.

"Отсутствие других ключевых драйверов до выхода данных по инфляции может ограничить рост доллара", — считают аналитики ING.

"Мы думаем, что при охлаждении роста зарплат и с учетом расхождения мнений в Комитете по операциям на открытых рынках вероятность паузы на июньском заседании превалирует", — добавляют в банке.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,06950, после ослабления на 0,5% на предыдущей сессии. Позднее в понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на слушаниях в европейском парламенте.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,2%, до 140, 265.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,2%, до 0.65905. Во вторник Резервный банк Австралии пример решение по процентным ставкам, и аналитики затрудняются сказать, каким оно будет.