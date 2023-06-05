МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в понедельник в Чикаго растут на надеждах, что низкие цены поспособствуют повышению экспортного спроса, передает Reuters. Саудовская Аравия осуществила крупную покупку пшеницы на международном тендере.

Котировки кукурузы и сои остаются почти без изменений. Ожидается, что на этой неделе в регионах выращивания этих культур на Великих равнинах пройдут столь необходимые дожди.

Около 11.19 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,2%, по 6,20 1/2 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 17 мая 6,28 3/4 доллара за бушель.

Цены на пшеницу в среду достигли 2 1/2-летних минимумов. Улучшение погодных условий в регионах выращивания этой культуры в США и сомнения в том, что североамериканское зерно будет конкурентоспособным на мировом рынке, оказали давление на котировки.

Фьючерсы на кукурузу подорожали на 0,08%, до 6,09 1/2 доллара за бушель, соя снизилась в цене на 0,06%, до 13,52 доллара за бушель.

Саудовская Аравия в понедельник на тендере приобрела 624 000 тонн пшеницы, тогда как планировалось закупить лишь 480 000 тонн. Трейдеры ожидают, что предложение пшеницы из причерноморских стран, в особенности из России, будет обильным.

"Крупная покупка пшеницы из Саудовской Аравии… оказала ценам поддержку, так как объем закупок оказался больше, чем изначально планировалось. Низкие цены, возможно, начнут способствовать повышению спроса после периода затишья", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

"Между тем существует мнение, что основная часть пшеницы, приобретенной Саудовской Аравией, будет поставлена из России из-за низких цен на экспортном рынке, что ограничит потенциал роста котировок", — добавил Аммерманн.

Прогнозы дождей и более низких температур воздуха в регионах выращивания кукурузы и сои на Среднем Западе благоприятны для посевов.

"Посевы страдали из-за засухи, и Минсельхоз США, вероятно, позже в понедельник понизит оценку состояния посевов", — подчеркнул Аммерманн.

"Возможно, посевы в США в течение некоторого времени находились в неблагоприятных погодных условиях, однако в целом их состояние хорошее, и нет необходимости учитывать крупную премию за риск в ценах", — заключил эксперт.